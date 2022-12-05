Такий прогноз в інтервʼю австрійській газеті Die Presse озвучила віцепрезидентка Світового банку Анна Бʼєрде.

"До кінця 2022 року в Україні 8 млн осіб житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте із 2% до 25%", – зазначила вона.

Разом із тим повоєнна відбудова України коштуватиме приблизно €500—600 мільярдів. Іще на початку червня ця сума становила майже €350 мільярдів, підкресила віцепрезидентка Світового банку.

"Раніше ми опублікували цифру, розраховану спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, аби відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад, щодо енергоефективності? Станом на початок червня, це було близько 350 млрд євро", - сказала Бʼєрде.

Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги.

На початку липня уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, згідно з яким наша країна потребує $750 млрд інвестицій.

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