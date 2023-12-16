У Таганрозі пролунав потужний вибух: злетіли російські гелікоптери

Про це повідомляють місцеві telegram-канали.

"Приблизно о 12.30 (за місцевим часом, - ред.) був гучний хлопок на Північному. І слідом полетіли 3 вертольоти", - пишуть місцеві.

Також у місцевих каналах з'явилось фото, на якому видно стовп диму начебто після інциденту.