У Таганрозі пролунав потужний вибух: злетіли російські гелікоптери
У суботу, 16 грудня, у російському Таганрозі пролунав потужний вибух. У небо злетіли військові гелікоптери РФ
Про це повідомляють місцеві telegram-канали.
"Приблизно о 12.30 (за місцевим часом, - ред.) був гучний хлопок на Північному. І слідом полетіли 3 вертольоти", - пишуть місцеві.
Також у місцевих каналах з'явилось фото, на якому видно стовп диму начебто після інциденту.
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