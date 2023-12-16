Курську область РФ атакували безпілотники: пошкоджено ЛЕП, будинки та вокзал
Безпілотники атакували Дмитрієвський та Залізногірський райони Курській області РФ, внаслідок чого пошкоджено будинки та ЛЕП
Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.
Він зазначив, що у селі Крупець Дмитрівського району зафіксовано три прильоти. За попередньою інформацією, у 8 будинках постраждали огорожі, вікна, дахи. Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва, внаслідок чого пошкоджено компресорну станцію.
"Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва – пошкоджено компресорну станцію", — повідомив губернатор.
Крім того, Старовойт наголосив, що у Залізногірському районі безпілотники ЗСУ пошкодили лінію електропередачі, що живить один із об'єктів Михайлівського ГЗК.
- Міноборони РФ 14 грудня заявило про 9 дронів, збитих над Московською та Калузькою областями. Українські ЗМІ пишуть про причетність до атаки ГУР.
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