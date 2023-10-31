У Таллінні відбудеться кінофестиваль "Темні ночі" з українськими фільмами
З 3 по 19 листопада у столиці Естонії Таллінні проходитиме кінофестиваль "Темні ночі" (Pimedate Ööde filmifestival, PÖFF), який є одним з найпрестижніших та наймасштабніших кінофестивалів у Північній Європі
Про це інформує Держкіно України.
"3-го листопада розпочинається 27-й Талліннський кінофестиваль "Темні ночі". Цього року в Талліннському кінофестивалі "Темні ночі" (Pimedate Ööde filmifestival, PÖFF) беруть участь фільми, створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно", - йдеться в заяві.
У секції "Найкраще з фестивалів" покажуть драму "Назавжди-Назавжди" Анни Бурячкової про кохання та втрату, а також короткометражку "Степне" Марини Вроди про життя на прикордонному посту.
У "Виборі критиків" змагатиметься документальний фільм "Уроки толерантності" Аркаша Непиталюка про соціальний експеримент у школах Донбасу.
У секції Doc@Just, присвяченій правам людини, демонструватимуть документальний фільм "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко про дитячий хор у зоні воєнного конфлікту.
А у головному конкурсі фестивалю братиме участь науково-фантастичний трилер "Киснева Станція" Івана Тимченка про майбутнє, де людство живе під землею через екологічну катастрофу.
Кіно фестиваль проходитиме з 3 по 19 листопада у Таллінні.
Довідково. Талліннський кінофестиваль "Темні ночі" є важливою платформою для спілкування та співпраці між кінопрофесіоналами з різних країн. У рамках фестивалю також відбудеться індустріальна подія Industry@Tallinn & Baltic Event, де представлять нових талановитих режисерів і продюсерів, а також організують майстер-класи, панельнi дискусiї та спiчi.
- Раніше дебютний фільм українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні", у якому знімалися Ірма Вітовська та Остап Ступка, отримав приз глядацьких симпатій на Варшавському міжнародному кінофестивалі.
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