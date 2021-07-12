У Техасі біля Ель-Пасо сталася смертельна стрілянина
У пустелі під техаським Ель-Пасо сталася смертельна стрілянина: поліція по прибуттю виявила застреленим 21-річного хлопця, ще п'ятеро отримали серйозні поранення
Про це пише El Paso Times, передає "РБК-Україна".
Інцидент сталався в пустелі недалеко від техаського Ель-Пасо, куди місцеві жителі зазвичай приїжджають відпочити.
Після прибуття поліція виявила кілька поранених і одну жертву - 21-річного молодого чоловіка, ще п'ятеро отримали серйозні поранення в результаті. Мотиви і причини стрілянини з'ясовуються.
За інформацією журналістів поруч з місцем події розташовується місцевий шкільний спортивний комплекс і студентський центр.
- Зазначимо, у травні після стрілянини в штаті Каліфорнія президент США Джо Байден закликав Конгрес вжити негайних заходів щодо законодавства про зброю
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