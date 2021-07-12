У Техасі біля Ель-Пасо сталася смертельна стрілянина

Про це пише El Paso Times, передає "РБК-Україна".

Інцидент сталався в пустелі недалеко від техаського Ель-Пасо, куди місцеві жителі зазвичай приїжджають відпочити.

Після прибуття поліція виявила кілька поранених і одну жертву - 21-річного молодого чоловіка, ще п'ятеро отримали серйозні поранення в результаті. Мотиви і причини стрілянини з'ясовуються.

За інформацією журналістів поруч з місцем події розташовується місцевий шкільний спортивний комплекс і студентський центр.

