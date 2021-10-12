У Техасі заборонили примусову вакцинацію від COVID-19

Про це повідомляє Бабель з посиланнням на ВВС.

Ебботт закликав ухвалити відповідний закон в штаті.



"Вакцинація від COVID-19 є нашим найкращим захистом від вірусу, але вона повинна залишатися добровільною", - сказав губернатор в заяві.

Раніше Ебботт скасував вимогу щодо маскового режиму в штаті. У серпні він видав підписав указ про заборону обовʼязкової вакцинації держслужбовців, включаючи школи та університети.

Суди Техасу розглядають скарги на рішення Ебботта щодо масок.