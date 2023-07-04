У Telegram відреагували на побоювання, що спецслужби РФ можуть слідкувати за користувачами у месенджері
У Telegram спростували заяву NYT щодо того, що спецслужби РФ можуть слідкувати за користувачами у месенджері, та зазначили, що програма має технології для кращого захисту даних
Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Telegram Ремі Вон.
Він зазначив, що жоден месенджер не забезпечує повного захисту від спроб ідентифікувати користувачів за допомогою DPI - технології, що дозволяє перевіряти та фільтрувати трафік користувачів.
Він також заявив, що Телеграм має декілька технологій для кращого захисту даних користувачів. Серед них - можливість планувати повідомлення та тунелювати свій трафік через вбудовані проксі-сервери та додаткові параметри конфіденційності, такі як вимкнення голосових дзвінків і позначок часу "останнє відвідування".
Попри це, речник порадив користуватися VPN (віртуальними приватними мережами), аби мінімізувати ризики у країнах, де діють авторитарні режими.
"Хоча Telegram краще, ніж будь-який інший інструмент масового ринку, здатний протистояти таким методам DPI, ми радимо активістам, які живуть в авторитарних режимах, використовувати інструменти, розроблені Telegram і провайдерами VPN, щоб мінімізувати ризики", – каже Ремі Вон.
- 3 липня The New Tork Times повідомило, що у Росії ФСБ отримала технології, що дозволяють відслідковувати переписки в таких зашифрованих месенджерах, як-от Telegram, WhatsApp і Signal, а також ідентифікувати анонімних користувачів, зламувати облікові записи та відстежувати геолокацію мобільних пристроїв.
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