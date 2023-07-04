Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Telegram Ремі Вон.

Він зазначив, що жоден месенджер не забезпечує повного захисту від спроб ідентифікувати користувачів за допомогою DPI - технології, що дозволяє перевіряти та фільтрувати трафік користувачів.

Він також заявив, що Телеграм має декілька технологій для кращого захисту даних користувачів. Серед них - можливість планувати повідомлення та тунелювати свій трафік через вбудовані проксі-сервери та додаткові параметри конфіденційності, такі як вимкнення голосових дзвінків і позначок часу "останнє відвідування".

Попри це, речник порадив користуватися VPN (віртуальними приватними мережами), аби мінімізувати ризики у країнах, де діють авторитарні режими.

"Хоча Telegram краще, ніж будь-який інший інструмент масового ринку, здатний протистояти таким методам DPI, ми радимо активістам, які живуть в авторитарних режимах, використовувати інструменти, розроблені Telegram і провайдерами VPN, щоб мінімізувати ризики", – каже Ремі Вон.