У Telegram з'явилися сторіз, але поки лише для Premium-підписників
У Telegram з'явилася нова функція – тепер користувачі можуть публікувати сторіз за аналогією з Instagram. Поки новинка доступна тільки власникам Premium-підписки
Про це повідомляє Telegram Info.
Для того, щоб з'явився доступ до сторіз, необхідно оновити додаток до останньої версії. Після цього зайти в Telegram – в меню з'явиться рядок "Мої історії".
Історії контактів будуть відображатися у верхній частині екрана – над діалогами.
Для того, щоб зняти історію, необхідно на головному екрані чатів потягнути вниз, щоб з'явилося меню. Примітно, що знімати сторіз можна одночасно з передньої і задньої камер смартфона.
Зараз сторіз побудовані на основі контактів. Це означає, що їх можуть побачити абсолютно всі контакти. Щоб уникнути непорозумінь, можна "фільтрувати" вміст сторіз, а перед публікацією – обмежити коло осіб, які їх побачать. Зробити це можна в пункті "Хто бачить цю історію".
- Відзначимо, про те, що у застосунку з'явиться функція сторіз засновник телеграм Павло Дуров повідомляв ще у кінці червня.
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