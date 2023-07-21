У Telegram з'явилися сторіз, але поки лише для Premium-підписників

Про це повідомляє Telegram Info.

Для того, щоб з'явився доступ до сторіз, необхідно оновити додаток до останньої версії. Після цього зайти в Telegram – в меню з'явиться рядок "Мої історії".

Історії контактів будуть відображатися у верхній частині екрана – над діалогами.

Для того, щоб зняти історію, необхідно на головному екрані чатів потягнути вниз, щоб з'явилося меню. Примітно, що знімати сторіз можна одночасно з передньої і задньої камер смартфона.

Зараз сторіз побудовані на основі контактів. Це означає, що їх можуть побачити абсолютно всі контакти. Щоб уникнути непорозумінь, можна "фільтрувати" вміст сторіз, а перед публікацією – обмежити коло осіб, які їх побачать. Зробити це можна в пункті "Хто бачить цю історію".