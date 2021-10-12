У Тернополі посилюють карантин: що зміниться

Про це повідомляє міськрада Тернополя.

Як зазначається, невакцинованих співробітників виконавчих органів, комунальних підприємств та організацій допускатимуть на роботу за наявності негативного ПЛР-тесту, який треба робити раз на тиждень.

З 18 жовтня відвідувати структурні підрозділи Тернопільської міської ради можна буде за наявності документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, сертифіката або негативного тесту.

У свою чергу, керівникам ринків, ресторанів, банків та інших закладів рекомендується долучитися до заходів з вакцинації, щоб персонал отримав щеплення від коронавірусу.

Відтак, буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Особливо в торгово-розважальних центрах, ресторанах, закладах громадського харчування та на громадському транспорті.

"Якщо підприємці звертатимуться для отримання дозволу на вечірню або нічну торгівлю, одним з обов'язкових елементів для надання такого дозволу буде наявність сертифіката про вакцинацію у всіх працівників, які здійснюють діяльність в даному закладі громадського харчування", - наголосив мер Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо, із 11 жовтня в Одеській області посилили карантинні заходи через рівень захворюваності в регіоні.

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