Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Еспресо.Захід.



У Тернополі воїни-афганці, бійці АТО/ООС та місцеві жителі організовуються в загони для патрулювання вулиць і захисту стратегічно важливих для міста об’єктів.



"Я дякую воїнам-афганцям, бійцям АТО/ООС, тернополянам, які зараз допомагають патрулювати вулиці і захищати стратегічно важливі для міста об’єкти", - написав мер Тернополя.



Усіх охочих долучитися до захисту міста просять приходити в Український дім "Перемога". При собі слід мати документ, який посвідчує особу.



Відтак громадян долучатимуть до спеціальних бригад для патрулювання та охорони об’єктів.



Крім того, Сергій Надал закликає усіх, хто готовий стати на захист Тернополя, зголошуватися до військового комісаріату, щоб згодом отримати зброю.

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