У тимчасово окупованому Донецьку горить нафтобаза

Відео мешканці викладають у місцевих пабліках.

Дим від вогню видно за багато кілометрів від місця події. В соцмережах місцеві мешканці пишуть, що горить нафтобаза в Кіровському районі.

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