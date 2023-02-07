У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
У вівторок, 7 лютого, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
Про це повідомляють місцеві telegram-канали.
Відомо, що вибухи пролунали у Ворошиловському і Пролетарському районах Донецька.
Також зазначається, що у двох із шести випадків, імовірно, спрацювала система протиповітряної оборони.
- 7 лютого ввечері у Харкові пролунали вибухи.
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