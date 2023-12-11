У тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит пального, – ЦНС
У тимчасово окупованому росіянами Криму виник значний дефіцит пального. Запасів вистачить щонайбільше на 15 днів
Про це повідомив Центр нацспротиву.
За даними партизанів, причиною дефіциту є великі витрати та обмежена логістика через міст.
"Запасів пального вистачає на 9-15 днів, що змушує місцеву окупаційну адміністрацію бити на сполох. При цьому паливо першочергово виділяють на потреби ЗС РФ, відтак цивільне населення відчуває дефіцит уже зараз", - ідеться у повідомленні.
- Раніше ЦНС повідомляв, що в тимчасово окупованому Криму зростає дефіцит ліків для цивільного населення, адже медпрепарати насамперед призначаються для російських військових.
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