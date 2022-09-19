У тимчасово окупованому Мелітополі вибухи на аеродромі, - мер
Удень 19 вересня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Звуки доносилися із захопленого рашистами аеродрому
Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи", - напсиав Федоров.
Детальну інформацію повідомлять згодом.
- Уранці 17 вересня поблизу села Радивонівка згоріла військова база окупантів.
- 17 вересня ЗМІ повідомили, що партизани Мелітополя підірвали колію, чим зупинили доставку ворожих боєприпасів.
- У Богатирі поблизу Мелітополя, куди росіяни перемістили частину військових і техніки, 17 вересня пролунало 5 вибухів.
- 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
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