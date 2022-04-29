English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У тимчасово окупованому Новоайдарі на Луганщині знайшли вбитим місцевого колаборанта

У тимчасово окупованому Новоайдарі на Луганщині знайшли вбитим місцевого колаборанта

29 квітня, 2022 п'ятниця
12:25
війна з Росією пістолет

Місцевого колаборанта на Луганщині знайшли вбитим пострілом у голову та з пораненнями на тілі

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Павло Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем". Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, Шароградський надавав інформацію про патріотів, учасників АТО/ООС та місцеву адміністрацію.

Невідомі викрали його з приміщення Щастинської РДА, де проходила "нарада" з особами у російській військовій формі.

Відомо, що щодо Павла Шароградського порушено кримінальну справу про державну зраду. Обставини, причини та мотиви події поки з'ясовуються.

  • Нагадаємо, 62-річному криворіжцю, який облаштовував вогневі позиції ворога в окупованій Бучі, повідомили про підозру в держзраді.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Новини
окупанти
колаборанти
ГУР МО
Читайте також:
Кислиця
28 квітня, 2022 четвер
Росія скликає засідання Радбезу ООН через "західні фейки" про Україну, – Кислиця
Нерішучість лідерів Німеччини
26 квітня, 2022 вiвторок
Зарано казати, чим завершиться війна. Але одна держава вже точно розтрощила свою репутацію. Це Німеччина, - The Telegraph
САУ FH77 BW Archer
27 квітня, 2022 середа
Шведська САУ Archer дозволяє випустити весь боєкомплект по цілі за мінімальний проміжок часу і швидко залишити місце дислокації, - військовий авіатор Хазан
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.53
    Продаж 33.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 квітня
13:06
Нідерланди-Україна
Нідерланди відновили роботу посольства в Києві
12:53
Грузинська Borjomi зупиняє виробництво: належить олігархам з РФ та потрапила під санкції
12:47
Binance
Binance заблокував можливість криптовалютних операцій родичам російських чиновників
12:42
зенітний ракетний комплекс С-300
Війська повітряного командування "Південь" отримали ЗРК С-300
12:41
Світовий банк
Україна отримала грант на €88,5 млн від Світового банку
12:37
Вінниця
У Вінниці перейменували парк і 5 вулиць з "російськими" назвами, - заступник мера
12:32
Олег Дерипаска
Постачало матеріали для оборонного комплексу РФ: суд арештував корпоративні права й майно підприємства російського олігарха Дерипаски
12:19
Окупанти з території РФ випустили 30 мін по Сумщині
12:15
обстріл
Протягом доби російські війська обстрілювали Харків з градів і смерчів, загинули п'ятеро людей
12:09
Carlsberg
Продажі польського пива Carlsberg впали через кризу біженців в Україні, - генеральний директор компанії
12:08
Віра Гирич
У Києві під час обстрілу загинула журналістка Віра Гирич
12:06
жертви
Повідомляв окупантам дані бійців АТО/ООС і проукраїнських місцевих посадовців: у Новоайдарі знайшли вбитим колаборанта Шароградського, - українська розвідка
11:46
Tesla Powerwall
Ілон Маск передав Україні системи збереження енергії Tesla Powerwall
11:40
Маріуполь
У Маріуполі окупанти шахрайством виманюють у людей гроші й персональні дані, - Денісова
11:39
окупанти
Російські військові викрали двох підданих Великої Британії, які працювали в гуманітарній організації "Presidium Network", - редакторка Sky News Дебора Гейн
11:34
Близько 70 тисяч українців попросили притулку в Італії
11:26
"У Маріуполі терористичний сателіт Росії офіційно вкрав громадянство української дитини": окупанти з "ДНР" видали перше "свідоцтво" про народження
11:15
Ексклюзив
Зустріч Зеленського та Путіна
Зустрічі Зеленського та Путіна не буде. Для цієї зустрічі немає жодних передумов, - журналіст Гармаш
11:14
Оновлено
Азовсталь
"Не провокуйте приводи для зриву": радник мера Маріуполя закликав чекати на офіційну інформацію про евакуацію з Азовсталі
11:12
донор здавати кров
На тимчасово окупованих територіях Донбасу студентів примушують здавати кров для поранених окупантів, – Денісова
11:08
Румунія дозволила повертатись до України з будь-яким документом, що посвідчує особу
10:54
поранений окупант
"Трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком!": СБУ перехопила розмову окупанта
10:54
Оновлено
Ракетний обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва: одна людина загинула, ще 10 постраждало
10:43
Дмитро Кулеба
Ми просимо партнерів визначитися з гарантіями безпеки для України, – Кулеба
10:40
Ексклюзив
ООН
ООН має усі законні можливості створити штаб і попросити миротворчі сили закрити небо над Україною, - Голомша
10:36
знищена ворожа техніка
Близько 23 тис. військових, 986 танків, 189 літаків і 435 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:26
ЄС Україна
Країнам ЄС із бюджету Євросоюзу виділили $3,7 млрд для допомоги українським біженцям
10:17
обстріл
У Миколаєві окупанти ракетним ударом зруйнували підприємство з виготовлення будматеріалів
10:13
Порошенко
Порошенко: життя показало, що без гарантій безпеки нічого не існує, Україна має бути в НАТО
10:04
Ексклюзив
Микола Давидюк
Обстріл Києва під час візиту генсека ООН - яскрава демонстрація злочинів Росії в Україні, - політолог Давидюк
09:47
Енергодар
Мер тимчасово окупованого Енергодара виїхав у Запоріжжя. Він керуватиме містом віддалено
09:45
обстріл школа
У Сєвєродонецьку росіяни з артилерії обстріляли школу, сталася пожежа
09:30
Вакарчук зняв спецверсію пісні "Обійми" у розбомбленому Харкові
09:30
евакуація
"Обирайте життя, не очікуйте смерті": Гайдай розповів про загострення ситуації в області та анонсував евакуацію з п'яти міст Луганщини
09:28
ЗСУ знищили
Українські військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник
09:08
Вікторія Нуланд
Путіну не вистачає молоді та засобів для війни, – заступник держсекретаря США про віру у перемогу України та поразку РФ
09:01
Оновлено
обстріл
Росіяни вчергове обстріляли з "градів" села на Дніпропетровщині, пошкоджено господарські будівлі
08:46
діти війна
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 219 дітей, понад 398 отримали поранення
08:46
ЗСУ
Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямком РФ, – британська розвідка
08:26
Одеса
Окупанти активізували повітряну розвідку над Одещиною
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV