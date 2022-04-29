У тимчасово окупованому Новоайдарі на Луганщині знайшли вбитим місцевого колаборанта

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



"Павло Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем". Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ", - йдеться в повідомленні.



Крім того, Шароградський надавав інформацію про патріотів, учасників АТО/ООС та місцеву адміністрацію.



Невідомі викрали його з приміщення Щастинської РДА, де проходила "нарада" з особами у російській військовій формі.



Відомо, що щодо Павла Шароградського порушено кримінальну справу про державну зраду. Обставини, причини та мотиви події поки з'ясовуються.

Нагадаємо, 62-річному криворіжцю, який облаштовував вогневі позиції ворога в окупованій Бучі, повідомили про підозру в держзраді.