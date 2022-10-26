У тимчасово окупованому Шахтарську загорілася нафтобаза: палає 12 цистерн з пальним
У тимчасово окупованому місті Шахтарськ на Донеччині горить нафтобаза. Полум'я охопило 12 цистерн з пальним на залізничній станції
Про це повідомляють у телеграм-каналах російських пропагандистських ЗМІ, а також окупаційна міська влада. Відео пожежі оприлюднив у своєму телеграм-каналі й офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
За наявною інформацією, горять 12 цистерн з пальним на залізничній станції. Для ліквідації пожежі залучили десяток цистерн "МЧС", на місце займання вирушив пожежний потяг з тимчасово окупованого Іловайська.
Окупанти пишуть, що постраждалих унаслідок вибухів немає, а займання сталося внаслідок обстрілів українських Збройних Сил.
Українські військові не підтверджують цієї інформації, натомість у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ припускають, що "вибух паливних цистерн кац*пів, які були призначені для заправки техніки всього донецького угрупування військ", стався через "необережне поводження з електрозварювальними приладами працівниками станції, які перебували в стані алкогольного сп'яніння".
За словами очевидців, вибух був такої сили, що від вибухової хвилі коливалися багатоповерхові будинки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе