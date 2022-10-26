Про це повідомляють у телеграм-каналах російських пропагандистських ЗМІ, а також окупаційна міська влада. Відео пожежі оприлюднив у своєму телеграм-каналі й офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За наявною інформацією, горять 12 цистерн з пальним на залізничній станції. Для ліквідації пожежі залучили десяток цистерн "МЧС", на місце займання вирушив пожежний потяг з тимчасово окупованого Іловайська.

Окупанти пишуть, що постраждалих унаслідок вибухів немає, а займання сталося внаслідок обстрілів українських Збройних Сил.

Українські військові не підтверджують цієї інформації, натомість у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ припускають, що "вибух паливних цистерн кац*пів, які були призначені для заправки техніки всього донецького угрупування військ", стався через "необережне поводження з електрозварювальними приладами працівниками станції, які перебували в стані алкогольного сп'яніння".

За словами очевидців, вибух був такої сили, що від вибухової хвилі коливалися багатоповерхові будинки.

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