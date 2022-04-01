У тимчасово окупованому Скадовському районі фермери почали висадку овочів

Про це повідомляє "Суспільне. Херсон".

У деяких господарів постраждала розсада овочів через відключення електроенергії. Але частина фермерських господарств почала посівну кампанію.

Фермер Петро зі Скадовського району розповів, що у його селі російські військові періодично присутні з першого дня вторгнення.

Незважаючи на це, невеликі фермерські господарства вже почали роботи в полі.

"Я пів гектара картоплі посадив, цибулі трохи, до двох тисяч саджанців капусти. Фермери в районі зараз саджають картоплю переважно, ті, хто мають пальне", - говорить Петро.

Фермери не знають, як будуть реалізовувати товар. Ті, хто займається ранніми овочами, не можуть їх доставити до міст.

"Активно редиска пішла, огірок, капуста молода. Якщо далі не буде дороги на Одесу, на Миколаїв, на Херсон, то звісно буде проблема. У кого електрика була весь час, там добрі врожаї огірків, помідорів, перцю. Але люди занепокоєні, що не буде збуту", - каже чоловік.

За словами фермера, від початку війни майже ніхто із села не виїхав, хліб є, запас продуктів має кожне домогосподарство. Не вистачає лише медикаментів.

"Але ми тримаємось, працюємо і віримо в нашу перемогу!", - запевнив фермер.

Зазначимо, що українські війська звільнили декілька сіл на Херсонщині

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