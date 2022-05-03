У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині відновили мобільний зв'язок

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у "Фейсбук".



"У Скадовську з’явився мобільний звязок. Поки що без Інтернету", – написав він.

Нагадаємо, окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області.

Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області. Таке думку висловили у британській розвідці.

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