Мешканці окупованого Токмака й Василівки отримали змогу евакуюватися 3 травня
У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині відновили мобільний зв'язок
У Скадовську, що перебуває під тимчасовою окупацією, відновився мобільний зв'язок, але досі немає інтернету
Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у "Фейсбук".
"У Скадовську з’явився мобільний звязок. Поки що без Інтернету", – написав він.
- Нагадаємо, окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області.
- Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області. Таке думку висловили у британській розвідці.
Залиште коментар
Читайте також:
Причетні до появи ПЦУ разом з Порошенком були у "розстрільних" списках рашистів, - нардепка Василевська-Смаглюк
"Якщо не вдасться досягти планів у найближчій перспективі": Міноборони не виключило оголошення загальної мобілізації у Росії
Київ
+14°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.08
Купівля 31.08Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.64Продаж 33.76
- Актуальне
- Важливе
2022, вiвторок
3 травня
07:37
Ніч в Одесі минула без обстрілів, але загроза ракетних ударів по місту залишається високою, – речних голови ОВА
07:12
На Донеччині й Луганщині за добу українські воїни відбили 12 російських атак, знищили 6 танків, 5 артсистем, 22 одиниці броньованої техніки та 8 – автомобільної
06:34
У квітні ціни в Україні зросли на 15,9%, а наприкінці року інфляція може перевищити 20%, – голова НБУ
05:01
Українські енергетики від початку широкомасштабного вторгнення Росії відновили світло понад трьом мільйонам споживачам
03:18
Джонсон першим зі світових лідерів виступить перед Верховною Радою від початку повномасштабного вторгнення РФ
02:15
На звільненій від окупації Київщині виявлено тіла двох чоловіків зі слідами тортур, - Офіс генпрокурора
01:31
На Сході українські воїни били по скупченню особового складу й техніки та ліквідували склад боєприпасів
01:01
Голова української розвідки щодо можливості приєднання "Л/ДНР" до Росії: Путін перебуває на роздоріжжі
00:42
"Наразі у нас достатня кількість військових": Данілов про можливість проведення нового етапу мобілізації в Україні
00:02
Оновлено
Ворог завдав чергового ракетного удару по об’єктах міської інфраструктури Одеси, є загиблі та поранені
2022, понедiлок
2 травня
23:30
"У керівництві Росії забули всі уроки Другої світової": Зеленський відреагував на заяву Лаврова щодо євреїв-антисемітів та назвав його "великим знавцем" гітлеризму
22:50
У новому пакеті санкцій ЄС мають бути чіткі кроки для блокування доходів РФ від енергоресурсів, аби державі-терористу не передавали мільярд євро щодня, - Зеленський
22:38
Буданов: "хворий розум керівництва" РФ має дві ідеї на Південь України - Таврійська губернія та Небесне місто