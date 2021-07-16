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У Токіо загадково зник один з олімпійців

16 липня, 2021 п'ятниця
14:44
Спорт Джуліус Ссекітолеко

У Японії зник спортсмен з Уганди Джуліус Ссекітолеко, який приїхав до Японії задля участі в Олімпійських іграх

Про це повідомляє Kyodo

Ссекітолеко зник безвісти після того, як у нього хотіли взяти тест на коронавірус. 20-річний важкоатлет, який виступає у ваговій категорії до 67 кг, тренувався в префектурі Осака. 

Зі спортсменом намагалися встановити зв'язок, щоб зробити тест на коронавірус. Однак з'ясувати місцезнаходження угандійця не вдалося. Востаннє його бачили в готелі.

Збірна Уганди після прильоту до Японії розташовувалася у місті Ідзумі-Сано на південному заході країни. 

Олімпіада у Токіо відбуватиметься з 23 липня до 8 серпня. 

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Японія
Олімпіада-2020
Олімпіада
Олімпійські ігри
Уганда
Токіо
зниклий безвісти
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