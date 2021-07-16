Джокович ухвалив рішення щодо виступу на Олімпіаді-2020
Перша ракетка світу серб Новак Джокович заявив, що виступить на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Tennis World USA.
За словами Джоковича, він візьме участь на Іграх в Токіо, хоча після перемоги на Вімблдоні він казав, що може не виступити на них.
"Я пишаюся тим, що їду в Токіо і разом з нашою збірною буду боротися за медалі на олімпійських кортах. Для мене гра за збірну Сербії завжди була особливою радістю і мотивацією, і я зроблю все можливе, щоб ми всі були щасливі", - сказав Джокович.
34-річний Новак Джокович у нинішньому сезоні виграв перші три турніри "Великого шолому".
Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня.
- 14 липня стало відомо, що третя ракетка України Марта Костюк пропустить Олімпійські ігри у Токіо через травму.
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