Зіркова українська тенісистка не зіграє на Олімпіаді

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Марта Костюк, яка займає у світовому рейтингу 67-е місце пропустить Олімпіаду через травму плеча.

Через відсутність Костюк, у парному розряді разом з Еліною Світоліною у Токіо виступатиме Даяна Ястремська. Вони також виступлять в одиночних змаганнях.

Крім цього, серед дуетів на Олімпіаді Україну представлятимуть Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

19-річна Марта Костюк є переможницею двох турнірів "Великого шолому". У 2017 році українка виграла Australian Open та US Open (серед дуетів із сербкою Ольгою Данілович).

Олімпійський турнір з тенісу у Токіо відбуватиметься з 24 липня до 1 серпня.

