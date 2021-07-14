Зіркова українська тенісистка не зіграє на Олімпіаді
Третя ракетка України Марта Костюк пропустить Олімпійські ігри у Токіо через травму
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Марта Костюк, яка займає у світовому рейтингу 67-е місце пропустить Олімпіаду через травму плеча.
Через відсутність Костюк, у парному розряді разом з Еліною Світоліною у Токіо виступатиме Даяна Ястремська. Вони також виступлять в одиночних змаганнях.
Крім цього, серед дуетів на Олімпіаді Україну представлятимуть Людмила Кіченок та Надія Кіченок.
19-річна Марта Костюк є переможницею двох турнірів "Великого шолому". У 2017 році українка виграла Australian Open та US Open (серед дуетів із сербкою Ольгою Данілович).
Олімпійський турнір з тенісу у Токіо відбуватиметься з 24 липня до 1 серпня.
- 29 червня повідомлялося, що Україну на Олімпіаді-2020 в Токіо представлять п'ять тенісисток.
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