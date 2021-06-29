Визначились тенісистки, які представлять Україну на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє офіційний Facebook ФТУ.



Федерація тенісу України отримала офіційне підтвердження складу національної команди на Олімпійських Іграх у Токіо.



На Олімпіаду-2020 кваліфікувалися п’ять українських тенісисток. Мова йде про Еліну Світоліну, Даяну Ястремську, Марту Костюк, Людмилу Кіченок та Надію Кіченок.



Вперше зіграють на Олімпійських іграх виступатимуть Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Олімпіада в Токіо мала відбутися у 2020 році, але через пандемію змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Нагадаємо, 20 березня іноземним вболівальникам офіційно заборонили відвідувати Олімпійські ігри у Токіо влітку 2021 року.

28 квітня Міжнародний олімпійський комітет оголосив про заходи безпеки, які буде вжито на Іграх в Токіо через пандемію коронавірусу.

21 травня повідомлялось, що МОК проводить консультації з японською владою щодо безпечності проведення Олімпіади в липні-серпні цього року.

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