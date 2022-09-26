Про це він пише у своєму телеграмі.

"26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби", - зазначив він.

Також протягом найближчої години на території відведеного полігону в Полтавській громаді пролунає технічний вибух. Голова ОДА закликав зберігати спокій.

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