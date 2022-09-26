У трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби та пролунає технічних вибух
Голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін повідомив, що 26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби
Про це він пише у своєму телеграмі.
"26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби", - зазначив він.
Також протягом найближчої години на території відведеного полігону в Полтавській громаді пролунає технічний вибух. Голова ОДА закликав зберігати спокій.
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