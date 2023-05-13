У центрі Києва на території лікарні загорілось авто швидкої допомоги: виявлено тіло жінки
У центрі Києва території Олександрівської лікарні загорілось авто швидкої допомоги, на місці події виявлено тіло жінки, ще одна людина отримала опіки
Про це повідомляє Telegram КМВА.
"На території Олександрівської лікарні сталося загорання в автомобілі швидкої медичної допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступені", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням КМВА, рятувальники пожежу ліквідували.
В адміністрації також додають, що повітряної загрози для міста на цей момент немає. Вибухів не зафіксовано.
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