Про це повідомляє Telegram КМВА.

"На території Олександрівської лікарні сталося загорання в автомобілі швидкої медичної допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступені", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням КМВА, рятувальники пожежу ліквідували.

В адміністрації також додають, що повітряної загрози для міста на цей момент немає. Вибухів не зафіксовано.