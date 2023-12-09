У центрі Києва почали демонтаж пам'ятника радянському діячу Миколі Щорсу

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації (КМДА).

"Прямо зараз столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу", - йдеться у повідомленні.

Фото: КМДА

Зазначається, що перед цим із монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, зняли охоронний статус.

У КМДА наголосили, що для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Фото: КМДА

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України імені Антонова.

Довідково: пам'ятник Миколі Щорсу розташований на одній із головних вулиць Києва, бульварі Шевченка, на перетині з вулицею Петлюри. Активісти закликають владу знести його вже кілька років. У скульптурі увіковічнено антиукраїнського діяча Миколу Щорса. Уродженець Чернігівщини воював з українським військом у 1917–1921 роках, був військовим комендантом Києва у лютому 1918 року, коли більшовики грабували та вбивали містян.