У центрі Києва почали демонтаж пам'ятника радянському діячу Миколі Щорсу
Уранці суботи, 9 грудня, у центрі столиці розпочали демонтувати пам'ятник одного з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу
Про це повідомили у Київській міській держадміністрації (КМДА).
"Прямо зараз столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу", - йдеться у повідомленні.
Фото: КМДА
Зазначається, що перед цим із монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, зняли охоронний статус.
У КМДА наголосили, що для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.
Фото: КМДА
Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України імені Антонова.
Довідково: пам'ятник Миколі Щорсу розташований на одній із головних вулиць Києва, бульварі Шевченка, на перетині з вулицею Петлюри. Активісти закликають владу знести його вже кілька років. У скульптурі увіковічнено антиукраїнського діяча Миколу Щорса. Уродженець Чернігівщини воював з українським військом у 1917–1921 роках, був військовим комендантом Києва у лютому 1918 року, коли більшовики грабували та вбивали містян.
- Напередодні, 15 листопада, у сквері на Берестейському проспекті в Києві знесли пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.
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