У центрі Києва сталася ДТП за участю двох маршруток: постраждали 7 людей
У середу, 8 листопада, у центрі Києва трапилась аварія за участю двох маршрутних автобусів. Унаслідок ДТП постраждали семеро людей, двоє з них - у лікарні
Про це інформує поліція Києва.
Зазначається, що близько 12:00 години до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталась на Берестейському проспекті. За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліціянти та лікарі.
Як встановили правоохоронці, на дорозі через не визначення першочерговості проїзду відбулось зіткнення двох громадських транспортних засобів.
Фото: Поліція Києва
Внаслідок ДТП постраждало 7 пасажирів, двох з яких госпіталізували до медичного закладу.
"Правоохоронці працюють на місці події, вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали у пресслужбі.
- 25 жовтня у Києві автомобіль виїхав на тротуар і здійснив наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Драгер показав, що водій був тверезим.
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