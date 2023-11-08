У центрі Києва сталася ДТП за участю двох маршруток: постраждали 7 людей

Про це інформує поліція Києва.

Зазначається, що близько 12:00 години до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталась на Берестейському проспекті. За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліціянти та лікарі.

Як встановили правоохоронці, на дорозі через не визначення першочерговості проїзду відбулось зіткнення двох громадських транспортних засобів.

Фото: Поліція Києва

Внаслідок ДТП постраждало 7 пасажирів, двох з яких госпіталізували до медичного закладу.

"Правоохоронці працюють на місці події, вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали у пресслужбі.