У центрі Києва в ресторані сталась пожежа
У центрі Києва, на вулиці архітектора Городецького 4б , сталося загоряння в ресторані "Ватра".
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
За попередніми даними, займання відбулося у витяжці. Персонал викликав пожежників і оперативно вивів відвідувачів з ресторану.
За інформацією, станом на зараз, постраждалих немає. Наразі рятувальники займаються проливанням і розбиранням конструкцій, які тліють.
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