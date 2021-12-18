У центрі Києва в ресторані сталась пожежа

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



За попередніми даними, займання відбулося у витяжці. Персонал викликав пожежників і оперативно вивів відвідувачів з ресторану.



За інформацією, станом на зараз, постраждалих немає. Наразі рятувальники займаються проливанням і розбиранням конструкцій, які тліють.

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