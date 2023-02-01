У центрі Мелітополя пролунали потужні вибухи, - мер Федоров
Увечері 1 лютого у центральній частині тимчасово окупованого міста Мелітополь пролунали потужні вибухи
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У Мелітополі гучно! Щойно у центральній частині міста пролунали потужні вибухи", - написав мер.
Повідомляється, що деталі з'ясовують.
Цю інформацію підтвердили й в окупаційній адміністрації.
Ранком 1 лютого мер Мелітополя Іван Федоров також повідомив, що в тимчасово окупованому місті горіла військова база загарбників.
- Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомляв, що в Мелітополі росіяни створили групи з виявлення нелояльних мешканців:окупанти продовжують шукати членів українського підпілля й всіх тих, хто може бути з ними пов’язаний.
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