У ЦНС пояснили, чому РФ втрачає "лояльних" на окупованих територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, росіяни провели дослідження щодо підтримки окупації серед "лояльного населення" на тимчасово окупованих територіях.

Відомо, що місцеві, які підтримали окупацію на початку війни, почали гірше ставитись до ворога. На це впливає збільшення в містах кількості окупаційних військ, які живуть в цивільних та муніципальних будівлях; ріст цін; відсутність роботи та дефіцит ліків.

"Водночас Москва реагує на це традиційно – збільшенням силового блоку й примусу. Центр національного спротиву закликає мешканців виїжджати з ТОТ через РФ до вільного світу, адже майбутнє регіону до моменту деокупації – це в’язниця просто неба", - йдеться у матеріалі.