У ЦНС пояснили, чому РФ втрачає "лояльних" на окупованих територіях
Жителі окупованих територій, які підтримали РФ на початку війни, почали гірше ставитись до ворога
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, росіяни провели дослідження щодо підтримки окупації серед "лояльного населення" на тимчасово окупованих територіях.
Відомо, що місцеві, які підтримали окупацію на початку війни, почали гірше ставитись до ворога. На це впливає збільшення в містах кількості окупаційних військ, які живуть в цивільних та муніципальних будівлях; ріст цін; відсутність роботи та дефіцит ліків.
"Водночас Москва реагує на це традиційно – збільшенням силового блоку й примусу. Центр національного спротиву закликає мешканців виїжджати з ТОТ через РФ до вільного світу, адже майбутнє регіону до моменту деокупації – це в’язниця просто неба", - йдеться у матеріалі.
- Нагадаємо, мелітопольський міський голова Іван Федоров поінформував, що російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".
- А мер Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу міста, водночас мінують посадки й села навколо міста.
- Аналітики британської розвідки зазначили, що РФ надалі будує три рівні оборонних зон у Запорізькій області, зважаючи на можливість наступу ЗСУ на Мелітополь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.18
-
EUR
Купівля 40.62Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе