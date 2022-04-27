У ЦПД оприлюднили найновіші фейки російської пропаганди
Центр протидії дезінформації при РНБО України представив добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», які російська пропаганда спродукувала впродовж доби
Про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.
Зазначається, що згідно із заявою секретаря радбезу РФ Миколи Патрушева, "кількість українських мігрантів у ЄС найближчим часом зросте до 10 мільйонів". Зважаючи на це, він повідомив про "прогнозоване погіршення криміногенної ситуації в Європі через українських бандитів". У ЦПД застерігають, що це дезінформація.
Також, незважаючи на те, що ЗСУ ведуть бойові дії для захисту населення від ворога, міноборони РФ повідомило, що "в будинку для людей похилого віку в місті Лиман бойовики обладнали опорний пункт, а персонал та літніх людей утримують як живий щит". У ЦПД застерігають, що це фейк.
Крім того, пропагандисти РФ повідомили, що "поблизу Миколаївського авіаремонтного заводу неонацисти встановили радіокеровані вибухові пристрої, які планують підірвати під час скупчення людей та звинуватити в цьому ЗС РФ". У ЦПД застерігають, що це маніпуляція.
- Секретар радбезу РФ Патрушев також переконує, що події в Україні завершаться її поділом на кілька "держав".
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