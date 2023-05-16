У ЦРУ запустили онлайн-кампанію з вербування росіян

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що ЦРУ створило новий канал у telegram – месенджері, який є популярним джерелом новин у Росії.

У цьому каналі опубліковано відео яке закінчується інструкціями про те, як анонімно і безпечно зв'язатися з ЦРУ. Ролик також оприлюднений в YouTube, twitter, instagram і facebook.

Додається, що представники ЦРУ, які беруть участь у проєкті, заявили, що вторгнення Росії в Україну створило історичну можливість, "щоб росіяни приходили до нас і передавали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам".

Попередня кампанія з вербування у РФ стартувала після початку вторгнення. За словами чиновників, вона була успішною, і "контакти з'явилися".

За словами одного з джерел у відомстві, меседж, який вони сподіваються донести до росіян, що працюють у делікатних галузях, маючи доступ до цінної інформації, є таким: "Ми розуміємо вас, можливо, краще, ніж ви думаєте".

"Ми хотіли донести до росіян їхньою мовою, що ми знаємо, через що вони проходять", – додав чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Зокрема видання зазначає, що він наголосив, що відео не має на меті спровокувати заворушення серед широких верств населення, де президент Владімір Путін досі користується високим рівнем підтримки, а скоріше націлене на осіб, які мають протилежну думку.

У ньому не згадується ані Путін, ані навіть війна в Україні, а йдеться про "вічні" теми, які давно спонукали незадоволених росіян звернутися до ЦРУ.

"На першому місці – Україна, але це симптом чогось більшого", – додав чиновник.