Про це пише CNN.

Він наголосив на важливості запланованого наступу ЗСУ, додавши, що "у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато". Бернс вважає, що саме прогрес України на полі бою зможе сформувати "перспективи дипломатії".

"Замість того, щоб відступити, він подвоїв свої зусилля", - сказав директор ЦРУ про Путіна, додавши, що той вірить, що може розтрощити Україну і Захід.

Директор ЦРУ зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас, який, як стверджується в одному з оприлюднених документів розвідки, ймовірно, заходить у глухий кут.

"Компанія виснаження Росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році", йдеться в одному із секретних документів Пентагону.

Він підкреслив важливість подальшої підтримки США України, в тому числі за допомогою обміну розвідувальними даними.

"Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях про Україну до війни. Справжні країни дають відсіч", - сказав він, зазначивши, що Україна і її президент зробили саме це.