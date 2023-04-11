Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, - Шмигаль напередодні візиту у США
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ українських сил проти російських загарбників може розпочатися вже влітку
Про це він сказав американському виданню The Hill напередодні візиту до Сполучених Штатів.
"Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю заявив, що контрнаступ може відбутися вже влітку, зазначивши, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини України", - зазначається в публікації.
Прем’єр також зауважив, що офіційний Київ не відчуває тиску з боку партнерів щодо того, коли краще почати активні операції.
"Усі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, аби йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на всі сто і навіть більше відсотків", - підкреслив глава уряду України.
При цьому зазначається, що візит Шмигаля до Вашингтона відбувається на тлі масштабного витоку розвідданих, який включав оцінки оборонного відомства США щодо ситуації в Україні.
На запитання про те, як витік документів може вплинути на планування контрнаступу України, Шмигаль рішуче підкреслив, що Україна звільнить свої землі.
"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку", – зазначив український прем’єр.
Він також підтвердив, що в Україні дійсно відчувають втрати в економічному плані, в плані людських життів, "і ці втрати дійсно завдають великої шкоди нам усім". Однак, за його словами, "це не означає, що в нас не залишилося мужності чи натхнення".
Місія Шмигаля у Вашингтоні є частиною української військової стратегії, зазначає видання. Поки ведеться бойова підготовка, Прем’єр-міністру доручено згуртувати країни-партнери для надання економічної підтримки, що є таким же ключовим для виживання України, як і її військова оборона.
- Нагадаємо, 11 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади з робочим візитом та провів зустріч із колегою Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою країни Христею Фріланд.
- Державний бюджет України отримав від Канади 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) у межах пільгового кредитування. Зазначається, що кредит надається на 10 років, а його процентна ставка сягає 1,5% річних.
- Глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україні необхідні довгострокові гарантії безпеки і після перемоги, адже Росія залишиться її агресивним сусідом.
- Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу десятків тисяч штурмових гвинтівок, кулеметів та мільйонів набоїв.
- Також Україна і Канада підписали оновлену і розширену Угоду про вільну торгівлю.
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