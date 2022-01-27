У Туреччині археологи знайшли прикраси, яким 1400 років

Про це пише Ancient Origins.



У ходы вивчення вежі стародавнього міста Узунджабурч археологи виявили 19 прикрас, віком1400 років, які належать до періоду Візантійсько-Сасанідської війни 602-628 років.



Загалом було знайдено скелет, намисто, кулон, ланцюжок, сережки та амулет із браслетом та ланцюжком. Ці речі виявили в останній тиждень 2021 року у внутрішньому приміщенні під час вивчення 23-метрової вежі стародавнього міста Узунджабурч (Діокесарія). Сама вежа датована кінцем 6 - початком 7 століття.



"Фундаментом археології є азарт від розгадки таємниці. З такими знахідками всі наші колеги захоплено намагаються описати історію цього, події, що відбувалися на той час. Ось чому ці предмети такі важливі для нас. Коли ми в цьому азарті розгадуємо таємницю, ми також радіємо як сищики", - зазначив генеральний менеджер відділу культурної спадщини та музеїв Гекхан Язгі.



Вважається, що прикраси накрило землею внаслідок обвалу перекриттів вежі під час пожежі, а знайдені фрагменти скелета належали людині, яка в той час перебувала в приміщенні.



Цикли радіовуглецевого аналізу й інших методів наукових випробувань свідчать про те, що залишки скелета можуть належати священнику. Крім того, були знайдені монети періоду імператора Іраклія, викарбувані під час Візантійсько-Сасанідської війни (602-628). Загорання вежі відбулося в той час.



"Досі наша мета полягала в тому, щоб підвищити цінність нашого міста у галузі археології. Ці перші знахідки, отримані в результаті напруженої роботи групи розкопок, віщують, що археологічне багатство Узунджабурча буде розкрито докладніше в наступний період", - пояснив професор Ахмет Чамсари.



За словами археологині з Університету Памуккале в Туреччині Еліф Озер, 651 монеті - приблизно 2100 років, однак текст і зображення, вигравіювані на них, прочитати можна.



Вона зауважила, що ймовірно, "високопоставлений римський військовий прийшов сюди... і він, мабуть, закопав ці монети тут із невідомої нам причини".



Археологи з'ясували, що 439 монет - динарії, або давньоримські монети, викарбувані зі срібла, а 212 - цистофори, срібні монети з Пергама, стародавнього грецького поліс у сучасній північно-західній Туреччині.



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