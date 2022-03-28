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Головна війна з Росією У Туреччині презентували новий Bayraktar з українським двигуном. Фото

У Туреччині презентували новий Bayraktar з українським двигуном. Фото

28 березня, 2022 понедiлок
06:23
війна з Росією

Турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Він матиме назву Kızılelma та буде оснащений українськими двигунами

Про це повідомляє Армія.Інфо. передає "Еспресо. TV".

"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується), який має стати першою в світі подібною авіаматкою для дронів", – йдеться в повідомленні компанії.

Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma. Безпілотник зможе розвивати швидкість до 800 км/год, а його вантажопідйомність становитиме 1500 кг.

Ще у листопаді 2021 року Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни для проєкту MİUS.

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