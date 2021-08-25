У Вакарчука народився син

У пресслужбі співака підтвердили інформацію Obozrevatel про народження сина.

Хлопчик названий Іваном на честь батька Святослава

"Єдине зазначимо, що інформація про 19 серпня, як дати народження, не відповідає дійсності", – пояснили докладніше в пресслужбі.Відомо, що молода мама працює в кінопродюсерськый компанії Radioactive.