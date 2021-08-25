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У Вакарчука народився син

25 серпня, 2021 середа
16:55
Суспільство

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став батьком

У пресслужбі співака підтвердили інформацію Obozrevatel про народження сина.

Хлопчик названий Іваном на честь батька Святослава

"Єдине зазначимо, що інформація про 19 серпня, як дати народження, не відповідає дійсності", – пояснили докладніше в пресслужбі.

Відомо, що молода мама працює в кінопродюсерськый компанії Radioactive.

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Новини
Святослав Вакарчук
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