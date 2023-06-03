У Варшаві 4 червня відбудеться найбільший мітинг опозиції за останні 30 років, - віцемаршалок Сенату Республіки Польща
Міхал Камінський, віцемаршалок Сенату Республіки Польща, член Європарламенту V, VI та VII скликання, зазначив, що закон про російський вплив, який прийняв Сейм та підписав президент Польщі, не є європейським та демократичним
Про це він розповів в етері Еспресо.
Міхал Камінський дав коментар стосовно суперечливого закону, який підписав 29 травня президент Польщі Анджей Дуда, про створення державного органу, що розслідуватиме впливи країни-агресорки на польську внутрішню безпеку.
"Польська правляча партія та уряд Польщі сьогодні до України займають абсолютно правильну позицію. Ми, як опозиція, завжди підтримували президента Польщі та уряд у військовій та політичній допомозі України. Але з іншого боку, причина, через яку ми перебуваємо в опозиції полягає у тому, що, на жаль, за останні 8 років відбувається політична та ідеологічна русифікація Польщі", - сказав віцемаршалок Сенату Республіки Польща.
Камінський зауважив, що така русифікація здійснюється без застосування російської мови, без підкреслення зв'язків з Росією, але вживається антиєвропейська, антипрогресивна, антидемократична ідеологія, яка панує у Росії.
"Після прийняття закону про російській вплив у Сеймі, президент також його підписав, однак Захід наголошував, що є проблема з цим законом. Це не європейський закон. Тому завтра 4 червня у Варшаві відбудеться найбільший мітинг опозиції за останні 30 років, такого мітингу в історії Польщі ще не було. Я сподіваюся, що як мінімум пів мільйона поляків вийде на вулиці польської столиці, і будемо вимагати демократії у західному стилі. Цей закон про російський вплив дає можливість більшості у парламенті практично без якихось доказів оголосити людину ворогом народу, визнавши, що вона перебуває під російським впливом. Зазначу, що цей закон на виборах має силу зброї, яку сама собі дає влада. Маю надію, що будуть змінювати закон про російський вплив, щоб розв'язати цю проблему", - розказав член Європарламенту.
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