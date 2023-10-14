У Варшаві невідомий погрожував підірвати себе на пам'ятнику жертвам Смоленської трагедії 2010 року
У суботу, 14 жовтня, на центральній площі Варшави невідомий чоловік виліз на пам'ятник жертвам Смоленської трагедії й погрожував підірвати себе
Про це пише Polsat News.
Зазначається, що на центральній площі Варшаві прохожі помітили чоловіка, який виліз на пам'ятник жертвам Смоленської трагедії та стверджував, що має бомбу.
Пізніше правоохоронці підтвердили цю інформацію та закликали людей не підходити близько до площі. Поліціанти спочатку не розуміли наміри чоловіка та намагалися провести з ним переговори.
Згодом чоловік все ж таки зліз з пам'ятника і його затримали правоохоронці. Наразі поліція не розкрила особистість чоловіка та мотиви його дій.
Зазначимо, що подія сталася лише за день до парламентських виборів в Польщі.
- У Польщі пройдуть найважливіші вибори з 1989 року.
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