У Варшаві відкрився новий центр допомоги для українців

У Центрі одразу на місці можна отримати безплатну допомогу, зокрема кейс-працівників (або ж соціальних працівників) при вирішенню конкретних справ, наприклад, пов'язаних з доступом до освіти, медицини чи при залагодженні документних питань в адміністраціях та установах.

У центрі працює світлиця для дітей віком від 3 до 8 років, де під опікою вихователів можна залишати дітей до чотирьох годин на день. Окрім робочих днів, кімната для дітей також працює в суботу з 10:00 до 14:00. Виховательки говорять українською та російською мовами.

За попередньою реєстрацією у центрі допомоги доступні безплатні консультації, які надаються також онлайн:

психологів для дорослих, молоді та дітей;

юристів;

акушерки;

спеціалістів з легалізації перебування;

бізнес-консультантів;

кар'єрних консультантів;

інше - якщо чогось потребуєте, зверніться до Фонду й працівники перевірять, як і чим можуть допомогти.

Записатися на візит до будь-кого з перерахованих вище фахівців можна за телефоном у Польщі +48692-913-993, або написавши на адресу: [email protected]

Крім того, Фонд Польський Форум міграційний регулярно проводить різноманітні заходи, які спрямовані на підтримку вагітних жінок та молодих батьків, наприклад, школи підготовки до пологів, розвиваючі заняття для малят, майстер-класи з масажу Шанталя для немовлят.

Також циклічно відбуваються інформаційні зустрічі з різними фахівцями, під час яких можна більше дізнатися на про різні аспекти життя в Польщі, такі як, наприклад, пошук роботи або запис дитини до школи.

Усі послуги в Фонді Польський Форум Міграційний надаються безплатно. У центрі допомагатимуть усім іноземцям, незалежно від того, коли і звідки вони в’їхали в Польщу. Фахівці консультують різними мовами, зокрема українською, російською, польською, білоруською, англійською, французькою, іспанською, чеченською, дарі, пушту.

Допомогу Фундації Польський Форум Міграційний з 03 квітня можна отримати у Варшаві за адресою вул. Ґурчевська, 137, з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00. Раніше у Варшаві Фонд Польський Форум Міграційний відкрив Центр допомоги «Пліч-о-пліч», фахівці якого тепер також надаватимуть допомогу за новою адресою, вказаною вище.

* Проєкт фінансується Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та координується Данською радою у справах біженців (DRC). Реалізується у співпраці з Фондом "Для вольності".

Фонд Польський Форум Міграційний з 2007 року в Польщі допомагає особам з досвідом міграції та біженства адаптуватися в нових умовах та обставинах.