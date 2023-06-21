Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтон, передає Укрінформ.

За його словами, ініціатива приносить користь людям у всьому світі, особливо на так званому Глобальному Півдні, які постраждали від браку продовольчої безпеки внаслідок російської війни в Україні.

"Тому ми сподіваємося, що Чорноморська зернова угода буде продовжена", - зауважив Кірбі.

Америка надалі підтримуватиме зусилля ООН і Туреччини, задля пролонгації дії цієї домовленості, "бо вона справді має значення для людей поза межами регіону", додав представник Білого дому.

Зернова ініціатива

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

Зазначимо, транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" було зупинено в перший день повномасштабного вторгнення РФ до України. Загальна протяжність аміакопроводу "Тольятті–Одеса" становить 2418 м, із них понад тисячу кілометрів проходить територією України. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.

Вже 17 травня дію зернової угоди продовжили на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

Згодом російські інспектори відновили реєстрацію суден на вхід в українські порти, проте з порушенням, зокрема РФ проігнорувала 56 кораблів, які чекають тривалий час.

5 червня заступник міністра зовнішніх справ РФ Сергій Вершинін заявив, що не бачать перспектив продовження зернової угоди.

А вже у вівторок, 13 червня, сам Путін заявив, що Росія думає про вихід із зернової угоди, оскільки Україна нібито використовує зернові коридори для запуску морських дронів. Згодом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зауважив, що шансів у зернової угоди немає через те, що нібито російська частина не була виконана.