У Великій Британії ліжка, які закупили для госпіталю під час Covid-19, передадуть для розміщення біженців з України
Близько 500 ліжок та матраців, які закупили для польового госпіталю у Британії під час пандемії коронавірусу, передадуть для розміщення вимушено переселених людей з України
Про це пише BBC.
Рада охорони здоров'я передасть ліжка благодійним організаціям та сім'ям, які зареєструвались для прийому біженців.Одна благодійна організація сказала, що ця пропозиція допоможе "зберегти сім’ї біженців разом".
Глін та Ян Девіси із Суонсі зареєструвалися та чекають на те, щоб їх зв'язали із українською родиною. Раніше вони мали певні обмеження але, отримавши ліжко від ради охорони здоров’я, пані Девіс сказала, що тепер їм "не потрібно говорити ні" для прийому більшої сім’ї.
Тисячі сімей по всьому Уельсу зареєструвались, щоб прийняти біженців, які рятуються від війни в Україні.
Вікі Мартін сказала, що це "дивовижна можливість", яка дозволить сім’ям, що приймають людей "тримати сім’ї біженців разом".
"Одна з найважливіших речей – це зробити так, щоб вони почувалися в безпеці, тому що вони далеко від усіх видів жахів", – сказала Вікі Мартін.
Ліжка придбав уряд Уельсу під час першої хвилі пандемії для реабілітації пацієнтів з Covid. Ще 100 ліжок будуть доступні, коли польовий госпіталь закриється назавжди.
Менеджер з покращення роботи ради охорони здоров’я Аманда Девіс сказала, що ідея подарувати ліжка виникла з усвідомлення того, скільки сімей у районі Суонсі страждають від спальних місць.
"Тож той факт, що як рада охорони здоров’я ми можемо робити щось дійсно хороше та бути ініціативними, це дійсно позитивно для нас", – додала вона
Подушки, ковдри та постільну білизну подарували працівники медичної ради, а також стоматологічні набори від місцевих лікарень.
- Нагадаємо, 12-річний хлопчик з Британії зібрав майже 255 тис. фунтів стерлінгів для допомоги українським біженцям.
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