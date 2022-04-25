12-річний хлопчик з Британії зібрав майже 255 тис. фунтів стерлінгів для допомоги українським біженцям

Про це пише BBC.



Видання повідомляє, що ідея Габріеля стала вірусною у мережі, коли його батько закликав людей підписатися на акаунт його сина в instagram. Твіти підтримки написали авторка Дж. К. Роулінг, комік Стівена Фрая та актор Джейсон Айзекс.



Переможця лотереї оголосили в неділю, 17 квітня, але сторінка збору грошей була відкрита ще на шість днів. Габріель, який зайнявся столярними роботами після того, як йому подарували молоток діда, сказав, що його "вразили" пожертви, які скерують на благодійність.



"Я сподіваюся, що ці гроші допоможуть організації Save the Children надати підтримку дітям, які постраждали від конфлікту, такими речами, як їжа, вода та безпечне місце для сну", - сказав він.



На дерев'яній посудині були викарбувані синьо-жовті кільця, що символізували український прапор.



Батько Габріеля, Річард, сказав, що реакція була "неймовірною". Вони спочатку поставили перед собою мету зібрати гроші у розмірі 5000 фунтів стерлінгів.



"Я ніколи не думав, що мій твіт перетвориться на таку дивовижну річ. Якимось чином це призвело до того, що люди пожертвували понад 250 000 фунтів стерлінгів на допомогу дітям в Україні", - сказав він.

Нагадаємо, схему для прийому біженців з України "Homes for Ukraine" у Великій Британії назвали "бездушною та нелюдською" через бюрократичні аспекти.