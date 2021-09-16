У Великій Британії змінили очільника МЗС

Про це повідомляє Радіо Свобода.

МЗС очолила Елізабет Трас. До цього вона була міністром торгівлі.

Посадуалишив Домінік Рааб. Він очолював відомство з 2019 року.

Рааб зазнав критики, він був на відпочинку на Криті в дні захоплення талібами Кабула.

Рааб перейшов на посаду міністра юстиції.