У Великій Британії змінили очільника МЗС
У Великій Британії відбулись зміни в уряді Бориса Джонсона
Про це повідомляє Радіо Свобода.
МЗС очолила Елізабет Трас. До цього вона була міністром торгівлі.
Посадуалишив Домінік Рааб. Він очолював відомство з 2019 року.
Рааб зазнав критики, він був на відпочинку на Криті в дні захоплення талібами Кабула.
Рааб перейшов на посаду міністра юстиції.
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