У вересні окупанти завезли до ОРДЛО понад 5 тис. тонн пального та нові партії озброєння і боєприпасів, - розвідка

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



"До з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ залізничним та автомобільним транспортом було завезено понад 5 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, снаряди для ракетних систем залпового вогню, постріли до ручних протитанкових гранатометів, протитанкові та протипіхотні міни, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок", - йдеться у повідомленні.



Крім того, з Росії до окупаційних підрозділів повернули відновлені та модернізовані бойові машини, а також доправили запаси майна і обладнання для переводу техніки на зимовий період експлуатації.



Нагадаємо, раніше повдомлялося, що росіяни в ОРДЛО інтенсивно тренують танкістів, артилеристів і розвідників, почали командно-штабні навчання за участі цивільних і розгорнули масштабну призовну кампанію.