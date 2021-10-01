У вересні окупанти завезли до ОРДЛО понад 5 тис. тонн пального та нові партії озброєння і боєприпасів, - розвідка
Росія у вересні переправляла до окупованих районів Донецької та Луганської областей військову техніку, зброю, боєприпаси та майно військового призначення
Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"До з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ залізничним та автомобільним транспортом було завезено понад 5 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, снаряди для ракетних систем залпового вогню, постріли до ручних протитанкових гранатометів, протитанкові та протипіхотні міни, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок", - йдеться у повідомленні.
Крім того, з Росії до окупаційних підрозділів повернули відновлені та модернізовані бойові машини, а також доправили запаси майна і обладнання для переводу техніки на зимовий період експлуатації.
- Нагадаємо, раніше повдомлялося, що росіяни в ОРДЛО інтенсивно тренують танкістів, артилеристів і розвідників, почали командно-штабні навчання за участі цивільних і розгорнули масштабну призовну кампанію.
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