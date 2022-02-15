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У Верховній Раді 180 депутатів є боржниками, - Youcontrol

15 лютого, 2022 вiвторок
12:54
Суспільство

У Верховній Раді налічується 180 депутатів-боржників, сумарно вони мають 530 виконавчих проваджень

Про це повідомляє YouControl, передає Еспресо.TV.

У зв'язку з тимчасовою окупацією Криму парламент представлений не 450, а 423 нардепами. За допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) Мінюсту аналітики YouControl встановили, що станом на 3 лютого стосовно 180 депутатів було відкрито виконавчі провадження. Сумарно нардепи мають 530 виконавчих проваджень.

Найбільша кількість проваджень у депутата від фракції "Слуга народу" Ігоря Негулевського, котрий має 28 виконавчих проваджень. Володимир Тимофійчук із фракції "Слуга народу" має 19 проваджень, позафракційний депутат-мажоритарник з Донеччини Євген Яковенко - 16, Олексій Ковальов зі "Слуги народу" - 10, Ілля Кива з фракції ОПЗЖ - 9.

На одного депутата фракції в ОПЗЖ припадає в середньому 0,64 виконавчих проваджень, у "Європейській солідарності" - 0,85, у депутатських групах "За майбутнє" та "Довіра" - по одному провадженню на нардепа. Фракція "Голос" має проваджень більше, ніж нардепів у своєму складі, - 1,2 на депутата. У "Батьківщини" - 31 виконавче провадження на 25 членів фракції, у "Слуги народу" - 1,38, тобто майже 1,5 провадження на нардепа. Позафракційні депутати мають у середньому по 2,04 виконавчі провадження на кожного.

Найпоширенішою причиною виконавчих пповаджень є стягнення коштів за адміністративні правопорушення: штрафи за порушення правил дорожнього руху, аліменти, витрати виконавчого збору та провадження, конфіскація майна вилученого митними органами тощо.

За словами заступника керівника YouControl з правових питань Данила Глоби, інформація внесена до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), а також Єдиного реєстру боржників є відкритою і може бути врахована банком при прийнятті рішення з питань кредитування або роботодавцем при прийомі на роботу. Боржник (навіть якщо це народний депутат) не зможе продати будь-яку нерухомість, автотранспорт або корпоративні права, оскільки нотаріус або інший реєстратор відмовить йому у здійсненні реєстраційних дій. Його майно та банківські рахунки можуть бути арештованими, а сам боржник - обмежений у виїзді за кордон.

"Більше того, у випадку з народними депутатами та іншими національними публічними діячами це може дуже негативно відбитися на репутації. Крім прикрого факту боргу, журналісти або розслідувачі можуть виявити й інші "компроментуючі" обставини – наприклад, порушення правил дорожнього руху чи несплату аліментів, оскільки ця інформація є публічною: міститься в реєстрі та аналітичній системі для перевірки контрагентів YouControl. До прикладу, в модулі "Перевірка фізосіб" можна перевірити запитувану особу на наявність ризиків, пов'язаних з заборгованістю, судовими рішеннями, санкціями, власністю, недійсними документами, приналежністю до РЕРs, зниклих осіб, розшуку, корупціонерів, люстрованих тощо", - зазначає Данило Глоба. 
 

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провадження
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