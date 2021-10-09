У Верховній Раді утворилася коаліція "БДСМ", - Разумков

На це ввечері у п'ятницю, 8 жовтня 2021 року, звернув увагу сам Разумков, інформує Еспресо.TV.



За словами ексголови ВРУ, враховуючи знаковість та показовість даного голосування, на сього можна стверджувати про формування в стінах парламенту "фактично нової коаліції".



"Якщо говорити про те, що відставка Разумкова внутрішнє фракційне рішення, то я хотів би нагадати, що це маніпуляція і результат на табло це показав. Фракція "Слуга народу" не проголосувала в достатній кількості для того, щоб відправити мене у відставку. Лише 215 голосів при необхідних 226. Якби не підтримка фракції "Батьківщина”, двох депутатських груп, тобто ми сьогодні можемо побачити фактично нову коаліцію в стінах ВР: це "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" і "За майбутнє", - сказав Разумков етері програми Савіка Шустера на каналі "Україна 24".



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Після того, як він висловив цю ж тезу й в точно такій послідовності перерахував згадані політсили, але вже на "Нашому", ведучий підмітив, що виходить абревіатура “БДСМ”.



Довідка



На парламенських виборах 2019 років Дмитро Разумков йшов під №1 у партійному списку "слуг".

Верховна Рада відправила Разумкова у відставку ранком у четвер, 7 жовтня.

Причиною відкритого конфлікту між ним та президентом Зеленським та, як наслідок, його партією "Слуга народу" стала незгода Разумкова із так званим "антиолігархічним законом". Експертне середовище й опозиція називають його "законом про "правильних" і "неправильних" олігархів".