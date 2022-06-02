Про це повідомив Укрінформ.

Акцію провели на Маріягільферштрассе. Там установили маленькі надгробки з іменами дітей, які загинули через вторгнення РФ в Україну.

"Ми зараз потрібні дітям, як ніколи, і ми повинні показати світові ціну українського болю, що зазнали сотні вбитих і закатованих дітей", - наголоила співорганізаторка акції, засновниця Unlimited Democracy Анна Паттерманн.

1 червня у світі відзначають День захисту дітей. Станом на вчора за час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вбили 243 дітей, іще 446 - поранили.

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