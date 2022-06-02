У Відні вшанували пам'ять українських дітей, загиблих унаслідок вторгнення РФ
У центрі австрійського Відня 1 червня вшанували пам'ять сотень дітей, загиблих унаслідок війни РФ проти України
Про це повідомив Укрінформ.
Акцію провели на Маріягільферштрассе. Там установили маленькі надгробки з іменами дітей, які загинули через вторгнення РФ в Україну.
"Ми зараз потрібні дітям, як ніколи, і ми повинні показати світові ціну українського болю, що зазнали сотні вбитих і закатованих дітей", - наголоила співорганізаторка акції, засновниця Unlimited Democracy Анна Паттерманн.
- 1 червня у світі відзначають День захисту дітей. Станом на вчора за час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вбили 243 дітей, іще 446 - поранили.
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