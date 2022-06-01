Про це передає Еспресо.

У цей день активісти ще раз привертають увагу суспільства до проблем та бід, з якими стикаються діти у багатьох країнах світу.

Історія свята

У 1925 році Міжнародний день дітей вперше був проголошений в Женеві під час Всесвітньої конференції з питань захисту дітей. У той час права дітей розглядалися переважно у контексті заходів, яких необхідно було вжити щодо рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми.

У свою чергу ж День захисту дітей був заснований у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. А вперше його відзначили у 1950 році в 51 країні світу.

У 1959 році ООН ухвалила Декларацію прав дитини, в якій були проголошені соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей. Утім, Женевська декларація прав дитини та Декларація прав дитини мали лише декларативний та рекомендаційний характер, для захисту і забезпечення прав дитини необхідні були конкретні закони й міжнародні договори. Тож постало питання щодо законодавства стосовно прав дітей.

20 листопада 1989 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про права дитини. У свою чергу Україна ратифікувала Конвенцію 27 вересня 1991 року, відтоді цей документ є частиною національного законодавства.

Свято в Україні

День захисту дітей в Україні відзначається згідно з Указом Президента від 30 травня 1998 року.

Цьогоріч українці такий день припадає на дію воєнного стану.

За даними ювенальних прокурорів, більше ніж 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв - 243, поранених - 446.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Цікаві факти

На Сейшельських островах святкують не день, а цілий місяць захисту дітей.

Також 1 червня відзначається ще одне нове свято на нашій планеті - Всесвітній день батьків (Global Day of Parents). Це свято заснували на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2012 року. Всесвітній день батьків був проголошений, як щорічне свято, і відзначається в перший день літа - 1 червня, починаючи з 2013 року.

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