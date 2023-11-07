У відповідь на демарш РФ: країни НАТО оголосили про намір вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

"Визнаючи роль ДЗЗСЄ як основи євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, за якої держави-учасниці Альянсу дотримуються договору, а Росія ні, була б нежиттєздатною. Тому, як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення підтримали всі члени НАТО.

У повідомленні також наголошується, що члени Альянсу залишаються єдиними у своїй відданості ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки.

Альянс також продовжуватиме консультуватись і оцінювати наслідки нинішніх безпекових умов і їхній вплив на безпеку НАТО.

Відзначимо, що договір про звичайні збройні сили в Європі було підписано 19 листопада 1990 року в Парижі 22 державами. Це угода між країнами НАТО та Організацією Варшавського договору

Договорі передбачає обмеження п'яти категорій озброєнь та техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією та регулярні інспекції у країнах-учасницях.