У відповідь на демарш РФ: країни НАТО оголосили про намір вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі
Країни-члени НАТО засудили вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) та оголосили про призупинення участі у ньому
Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
"Визнаючи роль ДЗЗСЄ як основи євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, за якої держави-учасниці Альянсу дотримуються договору, а Росія ні, була б нежиттєздатною. Тому, як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення підтримали всі члени НАТО.
У повідомленні також наголошується, що члени Альянсу залишаються єдиними у своїй відданості ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки.
Альянс також продовжуватиме консультуватись і оцінювати наслідки нинішніх безпекових умов і їхній вплив на безпеку НАТО.
Відзначимо, що договір про звичайні збройні сили в Європі було підписано 19 листопада 1990 року в Парижі 22 державами. Це угода між країнами НАТО та Організацією Варшавського договору
Договорі передбачає обмеження п'яти категорій озброєнь та техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією та регулярні інспекції у країнах-учасницях.
- Росія призупинила участь у договорі указом Путіна ще у 2007 році. У 2015 році РФ оголосила про зупинення своєї участі у засіданнях Спільної консультативної групи (ДЗЗСЄ), але формально залишилася учасником договору. 7 листопада, Росія остаточно "без жалю і з упевненістю у своїй правоті" вийшла з Договору.
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