Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "З упевненістю у своїй правоті": Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі

"З упевненістю у своїй правоті": Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі

7 листопада, 2023 вiвторок
07:33
Світ Парад ганьби

У вівторок, 7 листопада, Росія остаточно "без жалю і з упевненістю у своїй правоті" вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ)

Про це йдеться у заяві МЗС країни.

"О 00:00 годині 7 листопада 2023 року завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору. Таким чином, міжнародно-правовий документ, дія якого була припинена нашою країною ще 2007 року, остаточно пішов для нас в історію", - повідомляє російське міністерство закордонних справ.

Зазначається, що одночасно для Росії втратили чинність ще дві юридично зобов’язуючі угоди, пов’язані з ДЗЗСЄ, так звані Будапештська угода від 3 листопада 1990 року про максимальну кількість розгорнутих звичайних озброєнь і техніки шести держав-учасниць Варшавського Договору та Фланговий Документ від 31 травня 1996 року, призначений для тимчасового розв'язання безпекових проблем, що виникли у зв’язку з припиненням існування СРСР.

Договір про звичайні збройні сили в Європі мав на меті врегулювати кількість сил, розгорнутих тут країнами Варшавського договору та НАТО. Він був підписаний 19 листопада 1990 року у Парижі повноважними представниками шістнадцяти держав-учасниць НАТО та шести держав-учасниць прорадянської Організації Варшавського договору (ОВД). Він і набув чинності 9 листопада 1992 року, вже після розвалу і ОВД, і Радянського Союзу.

У зовнішньополітичному відомстві Росії визнають, що навіть після такої різкої зміни геополітичної та геостратегічної ситуації Договір забезпечував Росії певні матеріальні гарантії безпеки. Зокрема, він дозволив зробити процес скорочень не одностороннім, а взаємним – сукупний потенціал тодішніх членів альянсу був певною мірою обмежений та поставлений під контроль.

МЗС РФ вважає, що після того, як США запустили процес розширення НАТО, ДЗЗСЄ у його первісному вигляді начебто втратив зв'язок з реальністю, і Росія почала домагатися його адаптації до нової ситуації. У 1999 році було здійснено невдалу спробу внести відповідні зміни до договору. У 2007 Росія призупинила дію ДЗЗСЄ. У російському МЗС назвали це "одним із перших кроків РФ щодо жорсткої протидії гегемонізму «колективного Заходу".

"З урахуванням прямої відповідальності країн НАТО за розпалювання конфлікту в Україні, а також прийому до Альянсу Фінляндії і розгляду аналогічної заявки Швеції, навіть формальне збереження ДЗЗСЄ стало неприйнятним з точки зору корінних інтересів безпеки Росії", - заявили в МЗС РФ.

Там також додали, що, припинивши дію ДЗЗСЄ, країна залишала двері відчиненими для діалогу про шляхи відновлення життєздатності контролю над звичайними озброєннями в Європі, однак її опоненти нібито не скористалися такою можливістю.

"Росія остаточно прощається з ДЗЗСЄ без жалю і з упевненістю у своїй правоті. Отриманий під час його створення та виконання досвід – як позитивний, і негативний – буде враховано", - підсумували у російському МЗС.

  • Президент Росії Володимир Путін 2 листопада підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
Росія
військові
Читайте також:
На фото: Володимир Зеленський
4 листопада, 2023 субота
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
втрати вотрога
6 листопада, 2023 понедiлок
"Можемо повністю знищити резерви окупантів біля Авдіївки: офіцер "Легіону Свободи" назвав умови
Габріелюс Ландсбергіс
4 листопада, 2023 субота
"Наші діти будуть проклинати нас у тих окопах, які ми їм копаємо": очільник МЗС Литви висловився про мир з РФ
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 листопада
08:45
Російський корабель тихоокеанського флоту
РФ утримує у Чорному морі 4 кораблі: ракетоносіїв немає
08:22
електроенергія
На ТОТ Херсонщини окупанти мінують критичну інфраструктуру, - ГУР
08:22
саміт G7 у Хіросімі
Підтримка України з боку G7 не послабиться попри загострення конфлікту на Близькому Сході, - МЗС Японії
08:22
Ексклюзив
евакуація дітей
"Зіткнулися з нерозумінням батьків": очільник Куп'янської РВА про обов'язкову евакуацію дітей з регіону
08:05
OPINION
Сергій Висоцький
Убивство помічника Головкома Частякова — це атака на Залужного
08:01
Міненерго й американська асоціація спільно розвиватимуть водневу енергетику в Україні
Міненерго й американська асоціація спільно розвиватимуть водневу енергетику в Україні
07:50
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росія може вивести у Чорне море кораблі з 56 ракетами типу "Калібр", - Гуменюк
07:42
Наслідки російського обстрілу НІкопольщини 7 листопада
Окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину: постраждав чоловік, пошкоджені будинки і храм
07:42
За добу РФ втратила в Україні 890 солдатів, 5 танків і 21 артсистему
07:12
Оновлено
Севастополь. Крим
Окупанти повідомили про атаку 17 безпілотників на Крим і роботу системи ППО
06:55
ППО
Західні партнери надали Україні всі обіцяні системи ППО, але їх треба більше, - Ігнат
06:34
загранпаспорт рф
В Енергодарі й Генічеську окупанти складають для росгвардії списки тих, хто відмовляється від паспорта РФ, - рух "Жовта стрічка"
06:33
Електроенергія
"Українським розподільним мережам" передали держпакет акцій п’яти операторів обленерго
06:18
ракета
Росія збільшила виробництво ракет швидше, ніж прогнозували, - ISW
06:06
Ентоні Блінкен
Блінкен у Туреччині обговорив підтримку України з очільником МЗС Фіданом
05:37
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
У Пентагоні озвучили чотири головні завдання на Близькому Сході
05:08
розбита російська техніка
ЗСУ розширили контроль над позиціями на Лівобережній Херсонщині, - ISW
04:40
Беньямін Нетаньягу
Ізраїль відмовляється від припинення вогню у Газі, доки не буде звільнено заручників
03:44
Нігерія
У посольстві Канади в Нігерії прогримів вибух: загинули двоє людей
03:16
Анналена Бербок
Україна залишається на першому місці, - Бербок про зустріч очільників МЗС країн G7
02:48
Росія, Бурятія, пожежа ,світ
У столиці Бурятії спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі
02:20
Ірландія
Уряд Ірландії планує заохотити біженців з України до працевлаштування
01:52
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - WSJ
01:24
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
У Бразилії розпочали військову операцію проти банд наркоторговців
00:56
Жозеп Боррель
Війна в Ізраїлі впливає на підтримку України, - Боррель
00:29
Михайло Мудрик (ліворуч), Тоттенгем - Челсі
Мудрик допоміг "Челсі" розбити "Тоттенгем" у лондонському дербі
00:28
ЄС - Україна
ЄС підтримає початок переговорів про вступ з Україною й Молдовою, - ЗМІ
2023, понедiлок
6 листопада
23:52
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 13-го туру
23:49
кіберзахист
Південна Корея, США і Японія створюють групу для блокування кібердіяльності КНДР
23:27
Дональд Трамп
Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну
23:03
Загибель помічника Залужного Чистякова
Голова МВС Клименко розповів про обставини загибелі помічника Залужного
23:01
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гуттереш заявив, що Газа перетворюється "на кладовище дітей"
22:57
Яхта Шахерезада
В Італії спустили на воду арештовану яхту Путіна
22:54
Оновлено
Загибель помічника Залужного Чистякова
Помічник Залужного загинув внаслідок вибуху в Київській області
22:30
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїль вдарив по пускових точках та позиціях "Хезболли" у Лівані
22:08
Оновлено
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
УПЛ: результати всіх матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
22:08
Ексклюзив
Уряд України
Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги часів Януковича, - виконавчий директор Асоціації міст України
22:07
Матеуш Моравецький
Дуда довірив Моравецькому право сформувати новий уряд Польщі
21:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Виробництво українських дронів-камікадзе великої дальності та надсекретна ракетна програма. Колонка Сергія Згурця
21:09
Володимир Зеленський
Зеленський розкритикував обговорення виборів під час війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV