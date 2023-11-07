"З упевненістю у своїй правоті": Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі

Про це йдеться у заяві МЗС країни.

"О 00:00 годині 7 листопада 2023 року завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору. Таким чином, міжнародно-правовий документ, дія якого була припинена нашою країною ще 2007 року, остаточно пішов для нас в історію", - повідомляє російське міністерство закордонних справ.

Зазначається, що одночасно для Росії втратили чинність ще дві юридично зобов’язуючі угоди, пов’язані з ДЗЗСЄ, так звані Будапештська угода від 3 листопада 1990 року про максимальну кількість розгорнутих звичайних озброєнь і техніки шести держав-учасниць Варшавського Договору та Фланговий Документ від 31 травня 1996 року, призначений для тимчасового розв'язання безпекових проблем, що виникли у зв’язку з припиненням існування СРСР.

Договір про звичайні збройні сили в Європі мав на меті врегулювати кількість сил, розгорнутих тут країнами Варшавського договору та НАТО. Він був підписаний 19 листопада 1990 року у Парижі повноважними представниками шістнадцяти держав-учасниць НАТО та шести держав-учасниць прорадянської Організації Варшавського договору (ОВД). Він і набув чинності 9 листопада 1992 року, вже після розвалу і ОВД, і Радянського Союзу.

У зовнішньополітичному відомстві Росії визнають, що навіть після такої різкої зміни геополітичної та геостратегічної ситуації Договір забезпечував Росії певні матеріальні гарантії безпеки. Зокрема, він дозволив зробити процес скорочень не одностороннім, а взаємним – сукупний потенціал тодішніх членів альянсу був певною мірою обмежений та поставлений під контроль.

МЗС РФ вважає, що після того, як США запустили процес розширення НАТО, ДЗЗСЄ у його первісному вигляді начебто втратив зв'язок з реальністю, і Росія почала домагатися його адаптації до нової ситуації. У 1999 році було здійснено невдалу спробу внести відповідні зміни до договору. У 2007 Росія призупинила дію ДЗЗСЄ. У російському МЗС назвали це "одним із перших кроків РФ щодо жорсткої протидії гегемонізму «колективного Заходу".

"З урахуванням прямої відповідальності країн НАТО за розпалювання конфлікту в Україні, а також прийому до Альянсу Фінляндії і розгляду аналогічної заявки Швеції, навіть формальне збереження ДЗЗСЄ стало неприйнятним з точки зору корінних інтересів безпеки Росії", - заявили в МЗС РФ.

Там також додали, що, припинивши дію ДЗЗСЄ, країна залишала двері відчиненими для діалогу про шляхи відновлення життєздатності контролю над звичайними озброєннями в Європі, однак її опоненти нібито не скористалися такою можливістю.

"Росія остаточно прощається з ДЗЗСЄ без жалю і з упевненістю у своїй правоті. Отриманий під час його створення та виконання досвід – як позитивний, і негативний – буде враховано", - підсумували у російському МЗС.